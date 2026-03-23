Компания Центрального рынка снизила прибыль на 61%

ООО «Торговый комплекс “Центральный”», управляющее пермским Центральным рынком, опубликовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно Rusprofile, чистая прибыль общества составила 39,1 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 61% (в 2024-м — 99,8 млн руб.). При этом выручка компании снизилась незначительно — на 3% с 226,1 млн до 219,6 млн руб.

ООО «ТК “Центральный”» было учреждено в Перми в 2014 году. Это крупнейшее по площади торговое предприятие Перми, занимающее около 10 га в самом центре города. Его прежний владелец — Реваз Шенгелия — скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни. Доверительным управляющим долями ООО была назначена его супруга Людмила Шенгелия.

Напомним, в декабре прошлого года департамент земельных отношений направил в суд четыре иска к ООО ТК «Центральный». В одном из них мэрия требовала освободить землю по ул. Борчанинова. Помимо этого, власти хотели освобождения площадки на шоссе Космонавтов, 20, и в границах ул. Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию под дома.