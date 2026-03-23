Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fiat Фото: Fiat

Считается, что итальянский язык настолько красив по звучанию, что любые, даже самые обыденные, слова звучат на нем изысканно. Вот, скажем, Maserati Quattroporte — с итальянского название марки переводится как «Четыре двери» (то есть более чем прозаично, но как звучит). Когда компания Fiat называла новую модификацию своего хэтчбека английским словом Petrol, то думала, скорее всего, не о мелодике названия, а о том, чтобы на всех рынках было понятно.

Итальянский концерн больше не делает ставку на электричество, а возвращается к проверенным технологиям. До недавнего времени модель Fiat600, правильнее говорить Seicento, выпускалась исключительно как электромобиль или гибрид. Однако не все покупатели готовы пользоваться их электро-версиями. Их недостатки общеизвестны: продажи падают по всему миру, кроме Китая, где у компаний и покупателей просто нет выбора. Итак, марка Fiat расширила линейку «шестисотой» модели, представив новую версию Seicento Petrol. Не только с бензиновым двигателем, но и с ручной коробкой передач. Это версия для тех, кто предпочитает простое, прямое и вовлекающее вождение ощущение. Под капотом работает новый турбированный мотор мощностью 100 лошадиных сил. Он обеспечивает высокую эффективность, отличную отзывчивость и долговечность.

Мотор оснащен такими технологиями, как бесшумная цепь ГРМ, турбонагнетатель с изменяемой геометрией и системой прямого впрыска топлива под высоким давлением. Двигатель работает в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. В честь запуска Seicento Petrol марка представила эксклюзивную спецверсию с двухцветным кузовом и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Пусть Fiat Seicento Petrol сегодня не про нас, но как возвращение к традиционным ценностям в автомобилестроении такой тренд можно только приветствовать.

Дмитрий Гронский