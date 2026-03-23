Здание администрации Невского района признали памятником регионального значения

Здание Володарского, ныне Невского, райсовета на проспекте Обуховской Обороны, 163 включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Невского района Петербурга

Здание администрации Невского района Петербурга

Фото: Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль

Здание было построено в 1938–1939 годах по проекту архитекторов Евгения Левинсона, Игоря Фомина и Георгия Гедике. Работы по отделке помещений продолжались и в 1940 году. По замыслу авторов, райсовет должен был формировать северную границу площади у Володарского моста и участвовать в завершении ансамбля застройки берега Невы.

Фасады дома сохранили первоначальное архитектурное решение в формах, близких к конструктивизму, с элементами советской неоклассики — характерного для 1930-х годов переходного стиля от конструктивизма к классическим формам. Одной из особенностей здания стали портики гигантского стилизованного ордера, акцентирующие лицевые фасады.

Сейчас объект сохраняет историческую функцию: в нем располагается администрация Невского района Петербурга.

Артемий Чулков