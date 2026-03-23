Новороссийск планирует вложить в консолидированный бюджет края 62,7 млрд рублей

По итогам 2026 года Новороссийск планирует вложить в консолидированный бюджет Краснодарского края 62,7 млрд руб. Соответствующий план-прогноз утвердила и подписала первый заместитель главы города Эльвира Кальченко.

Власти Новороссийска сформировали план мероприятий по организации работы в части повышения экономического и налогового потенциала города, а также по увеличению налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет в текущем году. Согласно постановлению мэрии, в муниципальную казну по итогам года планируется вложить 10,6 млрд руб., а в краевую — свыше 62,7 млрд руб.

В качестве налога на прибыль организаций прогнозируется доход в краевой бюджет в размере 36,1 млрд руб., еще 15,8 млрд руб. планируется вложить по налогам на доходы физических лиц, 895,8 млн руб. — по акцизам на алкоголь. Среди прочих доходных источников указываются доходы от продажи земельных участков, различные неналоговые платежи, арендная плата за землю, штрафы и административные платежи, транспортный налог, налог на имущество организаций и другие.

Вклад в консолидированный бюджет региона не осуществляется по таким доходным источникам, как акцизы на нефтепродукты, туристический налог, налог на имущество физических лиц, единый сельскохозяйственный и земельный налоги. Прибыль с указанных доходных источников распределяется в пределах городского бюджета.

В декабре 2025 года глава города Андрей Кравченко заявлял, что вклад Новороссийска в консолидированный бюджет Краснодарского края составил 55,6 млрд руб. В этом году администрация планирует увеличить показатель минимум на 7 млрд руб.

Кристина Мельникова