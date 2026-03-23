На Ставрополье экс-чиновницу будут судить за мошенничество с фиктивным трудоустройством

Прокуратура Предгорного района Ставропольского края направила в суд дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшей заведующей муниципального учреждения станицы Суворовской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, с января 2021 года по май 2024 года обвиняемая издала семь приказов о приеме на должности рабочих по двору, вахтеров и уборщиков служебных помещений. «Фактически трудовую деятельность они не осуществляли, при этом заработная плата и иные выплаты по указанию заведующей перечислялись на ее банковский счет»,— уточняется в сообщении.

Сумма ущерба муниципальному бюджету превысила 1,7 млн рублей.

Наталья Шинкарева