На четырех реках Удмуртии проведут взрывные работы с 25 по 30 марта

Взрывные работы на реках запланированы в Воткинском, Киясовском, Балезинском и Глазовском районах, сообщил председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Подрывы льда пройдут:

на реке Сива в Воткинском районе

на реке Кырыкмас в Киясовском районе

на двух участках реки Чепца — в Балезинском и Глазовском районах

Меры принимаются ежегодно по заявкам муниципалитетов и регионального минтранса для предотвращения заторов и паводковых рисков, жителей районов просят сохранять спокойствие.