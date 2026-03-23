На четырех реках Удмуртии проведут взрывные работы с 25 по 30 марта
Взрывные работы на реках запланированы в Воткинском, Киясовском, Балезинском и Глазовском районах, сообщил председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Подрывы льда пройдут:
- на реке Сива в Воткинском районе
- на реке Кырыкмас в Киясовском районе
- на двух участках реки Чепца — в Балезинском и Глазовском районах
Меры принимаются ежегодно по заявкам муниципалитетов и регионального минтранса для предотвращения заторов и паводковых рисков, жителей районов просят сохранять спокойствие.