Экс-губернатор Ярославской области подал документы на праймериз ЕР

Бывший губернатор Ярославской области и депутат Госдумы РФ Анатолий Лисицын подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР). Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Анатолий Лисицын (справа)

Фото: Единая Россия, сайт Анатолий Лисицын (справа)

На выборы он пойдет по Ярославскому (№ 193) одномандатному избирательному округу, по которому избирался в прошлый созыв.

«Я всегда был государственником. Считаю, что дорогого стоит возвращение в партию президента, — туда, где начал свою карьеру, где получил доверие ярославских избирателей. Был и остаюсь ярославцем, никогда регион не покидал и на всех уровнях власти поднимал и решал проблемы, которые беспокоят людей. Буду делать это и впредь, уже вместе с партией президента»,— процитировали в партии господина Лисицына.

78-летний Анатолий Лисицын был губернатором Ярославской области в 1991—2007 годах, затем — депутатом Госдумы от ЕР (2007—2011) и сенатором от Ярославской облдумы (2011—2018). В 2019 году был исключен из регионального политсовета ЕР, а в 2020-м покинул партию. В 2021 году был избран в Госдуму от «Справедливой России»(СР), был заместителем руководителя фракции.

На фоне начавшейся в этом году регистрации кандидатов на праймериз ЕР Анатолий Лисицын решил выйти из СР. Эсеры его решение считают предательством.

Алла Чижова