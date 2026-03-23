За год стоимость полиса ОСАГО в Казани снизилась на 8%

В 2025 году средняя стоимость полиса ОСАГО в Казани снизилась на 8% — до 7,5 тыс. руб., при этом количество оформленных полисов выросло на 21%. Об этом сообщила пресс-служба «Сравни.ру».

Сумма запрошенных потребительских кредитов упала с 13 млрд до 4,9 млрд руб., средний кредит составил 820 тыс. руб., при этом 36% заемщиков — молодежь до 30 лет.

Средняя сумма запрошенного займа в МФО увеличилась на 22% — до 22,3 тыс. руб., средний выданный заем вырос на 26% — до 10,8 тыс. руб. Максимальная сумма займа составила 300 тыс. руб.

Анна Кайдалова