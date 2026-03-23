В Челябинской области арестовали участников ОПС за кражи и разбой

В Челябинской области задержали 20 человек по подозрению в кражах, грабежах и разбое (ст. 158, 161, 163 УК РФ). Десяти из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, сообщники действовали на территории региона с 2024 года. Угрожая расправой и уничтожением имущества, они вымогали у местных предпринимателей деньги и иную собственность.

В операции по задержанию участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с работниками регионального полицейского главка и УФСБ России по области. Устанавливаются все эпизоды и соучастники преступлений.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, речь идет о межэтнической преступной группировке «Артаковские».

