Казанца задержали в аэропорту за попытку вступить в террористическую организацию

В аэропорту Казани задержали 25-летнего местного жителя, который планировал улететь в одно из ближневосточных государств для вступления в запрещенную террористическую организацию. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Татарстану.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина вступил в контакт с представителем террористической организации и под влиянием радикальной идеологии планировал выезд за пределы России.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Анна Кайдалова