«Россети Тюмень» направят около 2,9 млрд рублей на подготовку электросетевого хозяйства Югры к зиме

В текущем году «Россети Тюмень» направят порядка 2,9 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к отопительному сезону. В планах системообразующей территориальной сетевой организации – ремонт и техническое обслуживание 33 высоковольтных подстанций и 615 километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

В течение года энергетики выполнят комплекс технических мероприятий на 243 линейных объектах, в том числе заменят и укрепят 478 опор, еще 50 конструкций переставят на новый фундамент. Кроме того, порядка 1,3 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП планируется расчистить от поросли и кустарников, чтобы исключить риск возникновения низовых пожаров и падения веток на провода.

На высоковольтных подстанциях запланирован капремонт 33 силовых трансформаторов и 151 выключателя, а также замена более 800 опорно-стержневых изоляторов. В качестве новых комплектующих будут использованы материалы отечественного производства. Работы позволят повысить надежность передачи электроэнергии на большие расстояния в суровых климатических условиях Югры, где в зимний период температура воздуха может опускаться до минус 60 градусов.

Ремонтная кампания системообразующей энергокомпании в Ханты-Мансийском автономном округе рассчитана до 1 октября. Своевременное выполнение технических мероприятий позволит обеспечить высокую готовность электросетей к отопительному сезону 2026/2027 годов.

