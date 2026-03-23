В Чусовом две транспортные компании оштрафованы за коррупционные преступления учредителей

По постановлениям прокуратуры Чусового два юридических лица оштрафованы на 10,5 млн руб. за коррупционные правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее судами рассмотрены уголовные дела в отношении учредителей двух транспортных фирм. Было установлено, что бизнесмены давали взятки сотруднику местной госавтоинспекции за получение информации о проводимых рейдах и решение вопросов о непривлечении водителей фирм к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма взяток превысила 1,5 млн руб.

Прокуратура, в свою очередь, возбудила дела об административных правонарушениях по ч.ч. 1, 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам их рассмотрения юридические лица привлечены к административной ответственности, им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 10,5 млн руб.