Падение продаж новостроек в Пензенской области превысило 36%

В феврале этого года рынок новостроек в Пензенской области продемонстрировал резкое снижение спроса: продажи упали на 36,3% по сравнению с январем. Соответствующие данные приводит портал «Движение.ру» со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).

Общероссийская динамика оказалась схожей. По данным портала, в феврале 2026 года российские застройщики сократили реализацию лотов по договорам долевого участия (ДДУ) на 35% относительно января — с 57,7 до 37,5 тыс. единиц. Рынок вернулся к показателям первой половины 2025 года, когда спрос еще не был разогрет ожиданиями изменений в программе семейной ипотеки.

Эксперты отмечают, что текущие объемы сделок сопоставимы со среднемесячными значениями второго полугодия 2024 года — периода, наступившего после завершения массовой льготной ипотеки. Тогда ежемесячно заключалось около 41 тыс. договоров долевого участия. Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин назвал падение в феврале естественным продолжением тенденции, начавшейся после декабрьского пика спроса.

Снижение спроса на покупку жилья в новостройках затронуло большинство регионов с крупными объемами строительства. Помимо Пензенской области, наиболее значительное снижение зафиксировано в Республике Дагестан (минус 60%), Краснодарском крае (минус 54%), Астраханской (минус 52%) и Тульской (минус 50%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге продажи сократились на 42% и 43% соответственно.

Нина Шевченко