В Челябинской области гражданина обвиняют в незаконном обслуживании сим-бокса

В Челябинской области оперативники УФСБ России по Челябинской области и сотрудники ГУ МВД России по региону задержали 22-летнего жителя Томской области. Его обвиняют в обслуживании сим-бокса для мошенничества и организации терактов — по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика), сообщает пресс-служба силового ведомства.

По данным МВД, начать преступную деятельность жителю Томской области предложили незнакомцы в одном из зарубежных мессенджеров. Ему дистанционно передали необходимое оборудование, партии сим-карт, а также средства для аренды квартиры. Около месяца молодой человек поддерживал незаконный трафик, обеспечивая третьих лиц информацией для получения доступа к соцсетям и мессенджерам. Как отмечают в УФСБ, нелегальные каналы связи могли использоваться в интересах украинских спецслужб для мошенничества и организации терактов и диверсий.

В арендованной квартире, где проживал фигурант, были обнаружены и изъяты сим-бокс на 32 слота, около 200 сим-карт различных операторов, два роутера, ноутбук и четыре телефона. Обвиняемый находится под стражей.

Виталина Ярховска