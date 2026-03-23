В верховьях Ижевского пруда запретили стоянку маломерных моторных судов

С 30 марта вступают в силу новые ограничения на особо охраняемой природной территории (ООПТ) в верховьях Ижевского пруда. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Удмуртии.

Урочище было признано памятником природы в 2022 году. Это вторая ООПТ в столице республики. В верховьях теперь запрещается размещать стационарные и плавучие бани, домики и другие подобные сооружения. Также под запрет попадают передвижение и стоянка маломерных моторных плавучих средств. Исключение сделано для судов, используемых при проведении природоохранных и поисково-спасательных мероприятий.

«Этот памятник природы — настоящий природный оазис в черте города. В ходе полевых исследований здесь обнаружили 90 видов птиц — это 46% от общего количества, зарегистрированных в границах Ижевска»,— отмечают в ведомстве.

Здесь обитают виды, занесенные в Красную книгу Удмуртии: три вида летучих мышей (прудовая ночница, бурый ушан и рыжая вечерница), редкие птицы (большая выпь, клинтух и болотная сова), а также насекомые — обыкновенный отшельник, бронзовка Фибера и зеленоватая перламутровка.