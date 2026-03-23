Обвиняемых в пытках военных полицейских в Курске могут вернуть на службу

В Курский гарнизонный военный суд поступили ходатайства военной части о приостановке рассмотрения уголовного дела четырех военных полицейских, обвиняемых в избиении сослуживца. Об этом «Ъ» рассказал адвокат Максим Гребенюк, представляющий интересы потерпевшего по делу ефрейтора Александра Хусточки.

Речь идет об уголовном деле сотрудников военной полиции сержанта Владимира Солдатова, ефрейторов Данила Шарипова и Ивана Коткова, а также рядового Владимира Беляева. Им вменяется превышение должностных полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, в апреле 2025 года на территории опорного пункта в поселке Борисовка Льговского района они решили наказать сослуживца Александра Хусточку за то, что он позволял бойцам штормовой роты отлучаться для покупки средств первой необходимости и экипировки. Мужчину несколько часов избивали ногами, пехотной лопатой и резиновой палкой, а после приковали наручниками к дереву и продолжили избиение, применяя также электрошокер и холодную воду.

Уголовное дело рассматривается с начала года. Подсудимые находятся под подпиской о невыезде. В этом месяце в суд поступили ходатайства военной части о приостановке рассмотрения дела и возвращении подсудимых на военную службу. Представитель потерпевшего обратился в Министерство обороны с просьбой отозвать ходатайства. По мнению адвоката Максима Гребенюка, сотрудники военной полиции не принимают участия в штурмовых действиях, а значит, приостановка дел может сформировать в воинском коллективе ощущение вседозволенности и безнаказанности.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ».