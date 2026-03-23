Объем финансирования коммунальной инфраструктуры Дагестана увеличен в 50 раз

В Дагестане объем финансирования коммунального хозяйства в 2025 году составил 1,7 млрд руб., что в 50 раз больше, чем в 2022 году, когда на развитие инфраструктуры направлялось 35 млн руб. Об этом сообщило РИА «Дагестан» со ссылкой на данные Минстроя региона.

Отмечается, что в 2025 году в республике было заменено 46,4 км водопроводных и 10,1 км канализационных сетей, а также 21 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Кроме этого, в Махачкале и Буйнакске капитально отремонтированы 18 котельных с заменой водогрейных котлов и вспомогательного оборудования.

