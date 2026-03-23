Какие нововведения приняты в РФ в рамках оказания медпомощи по полису ОМС

С 1 января вступил в силу ряд законов и изменений. Они касаются и получения медицинской помощи в рамках ОМС. Изменения в Программе государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи призваны повысить ее качество и охватывают людей сразу нескольких возрастных категорий. Подробнее о нововведениях рассказал директор АСП ООО «Капитал МС» —

Филиал в Ростовской области Дмитрий Альперович:

Дородовая диагностика

В пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, которая проводится у беременных женщин, включено неинвазивное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери). Этот скрининг-метод, позволяющий оценить риск хромосомных аномалий у плода. Также увеличено количество заболеваний, диагностируемых в рамках расширенного скрининга новорожденных. В частности, добавлены диагнозы редких наследственных болезней.

Гипертензия и диабет

Впервые в рамках базовой программы появилось положение о проведении дистанционного наблюдения за состоянием здоровья с определением показателей глюкозы в крови и артериального давления. Для передачи данных пациенты обеспечиваются глюкометрами и тонометрами, а на смартфон устанавливается мобильное приложение. Лечащий врач отслеживает показания, назначает очные и дистанционные консультации, корректирует лекарственную терапию и т.п.

Подозрения на ССЗ

Важные изменения касаются сроков оказания медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Так, если у вас выявили подозрения на ССЗ, то врач-кардиолог должен вас проконсультировать в течение трех рабочих дней, а необходимые инструментальные и лабораторные исследования должны быть проведены в течение семи. Ранее сроки проведения консультаций и исследований составляли не более 14 рабочих дней. Вдвое скорректированы также и сроки обычных госпитализаций. Но если потребуется оказание специализированной помощи с применением высокотехнологичных методов лечения, то придется ждать дольше, в данном случае конкретные сроки не регламентированы и зависят от региона, заболевания, применяемого метода лечения, загруженности клиник и наличия свободных мест.

Телемедицина

Впервые также установлен обособленный раздел об оказании медпомощи с применением технологий телемедицины. Цели ее внедрения — повышение доступности и эффективности помощи, сокращение сроков ожидания и др. В первую очередь это касается маломобильных пациентов и жителей отдаленных и малонаселенных районов. Не пугайтесь, что врача вы увидите только в мониторе. Телемедицинские технологии применяются в соответствии с теми же порядками оказания медпомощи и на основе клинических рекомендаций, как и обычная, очная помощь.

Для участников СВО и их семей

Участникам специальной военной операции предоставлено преимущественное право на пребывание в одно-двухместных палатах (при наличии) при оказании специализированной, в том числе, высокотехнологичной медпомощи. Супруг участника СВО, в том числе пропавшего без вести, получил право на консультирование медицинским психологом на всех этапах оказания медпомощи. Как и ранее, при организации паллиативной медицинской помощи на дому за участником СВО закрепляется выездная бригада.

Помощь инвалидам

Инвалидам и маломобильным группам населения, нуждающимся в постороннем уходе и лечении, обеспечивается доступная медицинская помощь. Это будет достигаться за счет использования специализированного транспорта медицинских организаций и организаций соцобслуживания. Родственники и лица, ухаживающие за инвалидами I группы в больницах, получат возможность круглосуточного доступа. Контролировать доступность оказания медпомощи инвалидам будут не только региональные органы власти, но и страховые медицинские организации.

Лечение гепатита С на дому

Впервые вводится предоставление препаратов для лечения гепатита С на дому. Прием врача может проводиться с использованием телемедицины, а результаты лечения должны подтвердить лабораторные исследования. Очное пребывание пациента в условиях дневного стационара должно быть не менее 2 дней. Кроме того, за счет средств ОМС теперь будут оплачиваться определение РНК-вируса гепатита C в крови методом полимеразной цепной реакции и лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом C.

Если в медорганизации не оказывают помощь, регламентированную Программой государственных гарантий, или нарушают сроки ее оказания, то вам необходимо обращаться за защитой прав в свою страховую медицинскую компанию. Специалисты проконсультируют вас о положенном объеме медпомощи и окажут непосредственное содействие в ее получении.

