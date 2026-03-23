Физкультурный комплекс в Данкове построит липецкая «Солидарность» за 300 млн

Подряд на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Данков Липецкой области достался местному ООО «ГК "Солидарность"» Альберта Геворкова и Игоря Скуратова. Цена контракта составила 300 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В конкурсе помимо «Солидарности» участвовала еще одна компания, предложившая за свои услуги 303,2 млн руб. В ходе торгов липецкое ООО «Стройотдел» подало жалобу на действия конкурсной комиссии, присвоившей компании 0 баллов по показателям опыта, и потребовало приостановить заключение контракта на время ее рассмотрения.

По данным Rusprofile, ООО «ГК "Солидарность"» было зарегистрировано в Липецке в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 52 тыс. руб. Владеют компанией ее гендиректор Альберт Геворков и Игорь Скуратов. В 2024 году выручка общества составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 67 млн руб. С 2014 года с компанией было заключено 76 госконтрактов на общую сумму 9,9 млрд руб. ООО «Стройотдел» зарегистрировано в Липецке в 2010 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и соучредитель компании — экс-депутат горсовета Липецка Александр Кофанов, еще половина долей общества принадлежит Александру Иванову. Выручка «Стройотдела» в 2024 году составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 7,2 млн руб. С 2011 года с фирмой заключили 55 госконтрактов на общую сумму 6,3 млрд руб.

В «Стройотделе» указали, что представили в качестве доказательств своего опыта девять договоров, из которых комиссия приняла только четыре. Компания посчитала, что отказ в принятии оставшихся пяти контрактов на общую сумму 4,5 млрд руб. является незаконным, так как «противоречит положениям действующего законодательства». Конкурс был приостановлен.

Однако липецкое управление ФАС не согласилось с доводами «Стройотдела» и признало жалобу необоснованной. В частности, ведомство отметило, что отклоненные контракты были заключены на здания, не соответствующие условиям закупки,— линейные объекты капстроительства.

«Кроме этого, комиссия по осуществлению закупок установила наличие при исполнении данных контрактов фактов начисления неустоек и отсутствия сведений об исполнении требований об их уплате»,— добавили в ФАС.

Согласно документации, победитель тендера должен выполнить работы до 23 апреля, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 30-е. В обязательства подрядчика входит монтаж одноэтажного здания ФОКа площадью 2,1 тыс. кв. м на участке в 23 тыс. кв. м. Там же должна появиться котельная на 48,8 кв. м. Вместимость ФОКа — 156 человек. Гарантия составит пять лет.

В ноябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что ГК «Солидарность» пыталась обжаловать торги на ремонт липецкого аэропорта. Однако жалоба была признана необоснованной, и контракт заключили за 1,1 млрд руб. с якутским «Альянс-2005».

Егор Якимов