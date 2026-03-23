Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Ставрополья перевели мошенникам 41 млн рублей за неделю

За неделю жители Ставропольского края перевели мошенникам 41 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Одной из жертв мошенников стала 65-летняя жительница Ставрополя. Она общалась с «инвестиционными брокерами» почти год. За это время пострадавшая перевела мошенникам более 15 млн руб. собственных и кредитных средств, будучи уверенной, что вкладывает в прибыльные проекты.

Злоумышленники перестали выходить на связь, когда ставропольчанка попыталась вернуть деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все