Жители Ставрополья перевели мошенникам 41 млн рублей за неделю

За неделю жители Ставропольского края перевели мошенникам 41 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Одной из жертв мошенников стала 65-летняя жительница Ставрополя. Она общалась с «инвестиционными брокерами» почти год. За это время пострадавшая перевела мошенникам более 15 млн руб. собственных и кредитных средств, будучи уверенной, что вкладывает в прибыльные проекты.

Злоумышленники перестали выходить на связь, когда ставропольчанка попыталась вернуть деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Наталья Белоштейн