В Адыгее выписали из больницы пострадавшего после атаки БПЛА ребенка
В Республике Адыгея выписали из стационара девочку, получившую осколочные ранения в результате атаки беспилотников на Тахтамукайский район в ночь на 18 марта. Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, лечение она проходила в НИИ «Краевая клиническая больница №1» Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Вторая пострадавшая девочка, по данным ведомства, была прооперирована и продолжает лечение.
По информации властей, в ночь на 18 марта над территорией республики были перехвачены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. В результате отражения атаки пострадали двое детей, первоначально госпитализированные в Энемскую центральную районную больницу.
Как ранее сообщал глава региона Мурат Кумпилов, в поселке Энем повреждения получили восемь частных домов и три автомобиля.