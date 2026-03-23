В Адыгее выписали из больницы пострадавшего после атаки БПЛА ребенка

В Республике Адыгея выписали из стационара девочку, получившую осколочные ранения в результате атаки беспилотников на Тахтамукайский район в ночь на 18 марта. Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, лечение она проходила в НИИ «Краевая клиническая больница №1» Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вторая пострадавшая девочка, по данным ведомства, была прооперирована и продолжает лечение.

По информации властей, в ночь на 18 марта над территорией республики были перехвачены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. В результате отражения атаки пострадали двое детей, первоначально госпитализированные в Энемскую центральную районную больницу.

Как ранее сообщал глава региона Мурат Кумпилов, в поселке Энем повреждения получили восемь частных домов и три автомобиля.

Вячеслав Рыжков