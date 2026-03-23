Размер потребкредита в Челябинской области вырос на 29% за год

В феврале 2026 года средний размер выданного потребительского кредита в Челябинской области составлял 162,9 тыс. руб. Это на 28,8% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране средний чек подобного займа в феврале находился на уровне 167,2 тыс. руб. За год показатель увеличился на 21,5%. Самый серьезный рост размера потребкредита продемонстрировали Алтайский (+37%) и Хабаровский (+32,7%) края, а также Ленинградская (+30,5%), Омская (+29,4%) и Челябинская области. При этом наибольший средний чек выданных займов был отмечен в Москве (297,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (252,4 тыс. руб.), Московской области (228,5 тыс. руб.), а также в Республике Татарстан (197,1 тыс. руб.) и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (192,4 тыс. руб.).

Виталина Ярховска