Возле стадиона «Металлист» в Ижевске построят оздоровительный комплекс

Спортивно-оздоровительный комплекс с трехзвездочной гостиницей появится возле бывшего стадиона «Металлист» в Ижевске. Площадь объекта составит 8 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба администрации города, на территории появится несколько бассейнов, фудкорт и зоны отдыха.

«Новый объект примыкает к зеленой зоне. Рядом расположены спортивные и санаторно-курортные учреждения, трассы для занятий спортом, большой веревочный парк. Все эти локации планируется объединить тропами здоровья. В этом районе планируется сформировать рекреационную зону, аналогичную парку Кирова в городке Металлургов»,— заявил начальник управления экономики и инвестиций администрации Ижевска Евгений Леонтьев.

Открыть спортивно-оздоровительный комплекс планируется весной 2028 года, отель — в 2030-м.

В администрации также отметили, что в 2026 году начнется строительство аквапарка на ул. Барышникова, а также семейного физкультурно-оздоровительного комплекса «Термолэнд-Аврора» на месте бывшего кинотеатра «Аврора», работы по которому планируют завершить к 2028 году.