Заседание Генеральной ассамблеи SMIIC пройдет 17–19 ноября в Казани

В Татарстане создадут специальный организационный комитет для подготовки и проведения 21-го заседания Генеральной ассамблеи Института стандартов и метрологии для исламских стран SMIIC, которое пройдет в Казани с 17 по 19 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Проведение мероприятия в Татарстане обсуждалось на World Halal Summit 2025 в Стамбуле. Тогда генеральный секретарь SMIIC Ихсан Увют заявил о готовности провести ассамблею совместно с Росстандартом в ноябре в Татарстане.

Анна Кайдалова