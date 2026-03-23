Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай превращается в гигантскую Силиконовую долину. Так ситуацию описывают местные ученые, наблюдая за тем, как китайская бюрократическая система мобилизуется для разработки новой технологии, как только та появляется.

Один из последних трендов — поддержка тысяч стартапов, создающих продукты на базе искусственного интеллекта. Общенациональная программа нацелена на компании, где по сути работает всего один человек (one-person companies, OPC). Местные власти превращают коворкинги и центры обработки данных в инкубаторы IT-проектов, пишет Rest of World.

Ажиотаж начал распространяться в ноябре, когда город Сучжоу, центр высокотехнологичного производства, пообещал стать местом притяжения для индивидуальных предпринимателей в сфере ИИ. Там создали 30 «сообществ OPC», нацеленных на взращивание как минимум тысячи предприятий с одним сотрудником к 2028 году. Вскоре другие регионы последовали примеру. Бизнесменам с навыками в сфере искусственного интеллекта предлагают разные стимулы — от бесплатного офиса до вычислительных мощностей.

Район Пудун в Шанхае предлагает айтишникам-одиночкам субсидии: им готовы покрыть затраты на цифровые ресурсы на сумму до 300 тыс. юаней (это примерно $44 тыс. — около 3,7 млн руб.). Знаменитый город Ухань предлагает специальные кредиты для индивидуальных предпринимателей, занимающихся ИИ-проектами, и обещает помочь покрыть часть убытков в случае невыполнения ими обязательств.

Для китайских граждан это тоже ценная возможность. Профессионалы с большим опытом и знаниями могут позволить себе уволиться из корпораций и попробовать запустить собственный продукт. Власти и специальные венчурные фонды осознают, что далеко не все проекты выживут. Но сам процесс подталкивает IT-среду к брейншторму. Эта активность как раз и создает почву для новых технологичных решений.