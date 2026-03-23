Новороссийца осудили за хищение денег при установке памятников покойным
Октябрьский районный суд Новороссийска вынес наказание местному жителю, которого обвинили в хищении денежных средств в реализации похоронных услуг. Об этом сообщили в прокуратуре города-героя.
Согласно материалам суда, мужчина похитил деньги у граждан, которые планировали установить памятники своим покойным родственникам. Под предлогом изготовления памятников житель получал деньги от клиентов, а впоследствии тратил их на собственные нужды.
Новороссийца осудили по статье о мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.