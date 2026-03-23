Средний размер потребкредита в Нижегородской области увеличился на четверть

Средний размер потребительского кредита в Нижегородской области в феврале 2026 года увеличился по сравнению с февралем 2025 года на 23,5% — до 140,3 тыс. руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В России средний размер кредита вырос на 21,5% и составил 167,2 тыс. руб., подсчитали в бюро. Рост обусловлен жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка в конце 2024 — начале 2025 годов. Наибольший размер выданных кредитов в феврале зафиксирован в Москве (297,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (252,4 тыс. руб.) и Московской области (228,5 тыс. руб.).

В последние шесть месяцев средний размер потребкредитов стабилизировался на уровне 150 — 180 тыс. руб., отметил директор по маркетингу бюро Алексей Волков. При этом спрос на кредиты остается низким: в условиях высоких ставок граждане выбрали сберегательную модель финансового поведения.

