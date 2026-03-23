Юрисконсульта в Ижевске отправили под арест по делу о хищении 23 млн рублей

Первомайский райсуд Ижевска избрал меру пресечения бывшему юрисконсульту бюджетного учреждения «Центр жилищных инициатив». Подсудимая обвиняется в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159.2 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что с сентября 2021-го по февраль 2023 года фигурантка участвовала в хищении средств республиканского бюджета, выделенных многодетным семьям. Участники группы создавали фиктивные условия для получения соцвыплаты. Ущерб составил 23 млн руб.

В суде обвиняемая и ее защитник просили избрать иную меру, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд, учитывая тяжесть деяния и данные о личности фигурантки, отправил ее под домашний арест до 29 апреля.