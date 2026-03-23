Милан снова приближается к той самой неделе, когда весь город превращается в гигантскую площадку для экспериментов с дизайном — Milan Design Week и Salone del Mobile, о которых мы регулярно рассказываем. Но для непрофессионалов самое интересное, как правило, происходит не в павильонах выставки, а в самом городе: в старых дворцах, во дворах, ресторанах и временных пространствах, где бренды со всего мира показывают специальные проекты на стыке интерьерного, мебельного дизайна и дизайна объектов.

Один из таких проектов в этом году делает финский бренд Marimekko, который решил пойти еще дальше и соединить дизайн с гастрономией. Для Milan Design Week 2026 он представляет Osteria Fiori di Marimekko — пространство, посвященное теме цветов и тому, как этот мотив может существовать одновременно в текстиле, предметах для дома, еде и самой атмосфере места. Впрочем, для Marimekko это уже не первый подобный эксперимент: в 2025 году бренд делал проект Milanese Cafe, о котором я рассказывала. Судя по всему, идея оказалась удачной, раз в этом году она получила продолжение. Центральным мотивом стала одна из новых цветочных работ бренда — принт Kukasta kukkaan художницы Эрьи Хирви, который появляется здесь в виде крупных текстильных инсталляций и лимитированной серии керамики.

Цветы занимают особое место в ДНК Marimekko еще с 1960-х годов, и новый проект показывает, как этот мотив продолжает развиваться. В пространстве соединяются разные ощущения: яркие текстильные инсталляции, аромат цветущих растений в саду и аперитивы от хельсинкского ресторана Maukku by Chef Maud Saddok, в котором формы и цвета блюд отсылают к знаменитым расцветкам бренда.

Анна Минакова