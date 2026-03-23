EXEED VX: бизнес-класс для клиентов и партнеров

В корпоративном сегменте автомобиль оценивают по иным параметрам, чем личную машину. Здесь важны первое впечатление и комфорт пассажиров: как человек садится в салон, насколько тихо внутри, удобно ли ехать час-полтора до встречи, создается ли ощущение приватности и уверенности. EXEED VX подходит под задачу трансфера и сопровождения: полноразмерный внедорожник с просторным салоном, презентабельным видом и компоновками, которые подходят и для VIP-гостей, и для небольшой делегации.

Типовые сценарии корпоративного сегмента понятны: встреча партнеров в аэропорту, трансфер на переговоры, поездки между филиалами, работа с клиентами премиум-сегмента, сервис для отеля или бизнес-центра. В таких задачах важна посадка и высадка без лишних неудобств, достаточный запас пространства и спокойная атмосфера в салоне.

EXEED VX предлагает именно это: крупный формат, высокий уровень отделки и возможность выбрать компоновку под конкретный сценарий. Если задача везти клиентов или партнеров с максимальным уровнем личного пространства, чаще выбирают 6-местную версию с отдельными креслами на втором ряду. Когда важнее перевезти больше людей (например, команда или группа гостей), логичнее 7-местная компоновка.

Отдельный плюс для корпоративной эксплуатации в том, что такой автомобиль воспринимается классом выше: он не выглядит компромиссным решением и не создает ощущения, что гостя повезли на обычном семейном кроссовере.

В трансфере пассажир чаще всего делает две вещи: отдыхает перед встречей или приводит мысли в порядок. Поэтому салон должен быть тихим и не раздражать мелочами. В VX на это работают сразу несколько факторов: акустический комфорт, качество материалов и общая собранность автомобиля на ходу. Даже простая возможность спокойно говорить по телефону или обсуждать рабочие вопросы, не повышая голос, воспринимается как часть сервиса и заботы.

Большое значение имеют кресла и оснащение задней части салона. В версии с раздельными креслами второго ряда пассажиры получают больше личного пространства и более «деловой» формат посадки. Не менее важны такие вещи, как подогрев и вентиляция сидений, удобные подлокотники, дефлекторы, места для мелочей и зарядок. Когда в машине едут клиенты или партнеры, эти детали ощущаются не как опции, а как базовая забота о комфорте.

Трехзонный климат-контроль особенно полезен в корпоративной эксплуатации: у пассажиров сзади часто свои предпочтения, и возможность настроить микроклимат снимает типичную проблему распределения температурных зон в салоне. Кроме того, в движении ценится ровная, плавная работа трансмиссии: пассажир не должен «кивать» при каждом ускорении или маневре. В VX общая манера движения именно такая: спокойная, предсказуемая, без резкости.

Если вы рассматриваете EXEED VX под корпоративные задачи, сравните 6- и 7-местную компоновку и подберите наиболее удобное исполнение под ваши классические сценарии использования: VIP*(очень важная персона )-трансфер, делегации, межгород, гостиничный сервис.

В VX ценится комплексный подход: набор электронных ассистентов, камеры и обзор, системы помощи при маневрировании и контроле обстановки. В реальной корпоративной работе это означает более уверенные перестроения, меньше стрессовых ситуаций в плотном потоке, проще парковка у бизнес-центров и отелей. Когда автомобиль помогает водителю, поездка проходит спокойнее, а пассажир меньше отвлекается на дорогу.

С точки зрения владения для компании важна еще и понятная логика эксплуатации: плановый сервис, прогнозируемые расходы, отсутствие «экзотики» в повседневном обслуживании. VX удобен тем, что он решает задачи корпоративного сегмента за счет комбинации формата, оснащения и комфорта, а не за счет редких или спорных решений. Для корпоративного парка это обычно означает более простое планирование и меньше неожиданностей при эксплуатации.

EXEED VX хорошо подходит тем компаниям, которым важно производить правильное впечатление и давать клиентам и партнерам высокий уровень комфорта в дороге. Это именно тот случай, когда бизнес-класс выражается не в лозунгах, а в том, насколько комфортно пассажиры чувствуют себя в автомобиле.

