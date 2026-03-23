В Татарстане за год на 5% выросли продажи шаурмы
В Татарстане продажи шаурмы в 2025 году увеличились на 5%
В 2025 году продажи шаурмы в России увеличились на 3%, а оборот — на 15%. В январе–феврале 2026 года продажи шаурмы в стране упали на 12% в натуральном выражении, выручка снизилась на 1% из-за роста цен. Средняя стоимость блюда выросла на 13% — до 289 руб.
В первые два месяца этого года в крупных городах спрос сократился: в Москве — на 13%, в Санкт-Петербурге — на 8%.