Полиция и волонтеры ищут двух школьниц, пропавших между Пензой и Саратовом

В Пензенской области полиция и волонтеры ищут двух 14-летних школьниц. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ответ регионального управления МВД.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение девочек остается неизвестным с 19 марта. Заявление от родителей поступило в органы 21 марта. По предварительной информации, которую проверяют правоохранители, школьницы могли уехать в сторону Саратова на грузовике.

Рост одной составляет 168 см, среднее телосложение, черные волосы с «рваной» стрижкой, серо-зеленые глаза, пирсинг нижней губы. В день исчезновения она была одета в черную куртку, белую кофту, серые брюки и серые сапоги.

Вторая пропавшая ростом 160 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, стрижка с прямой челкой, серо-зеленые глаза. На ней были короткая коричневая куртка, брюки в коричнево-белую клетку, розовая футболка и светло-коричневые сапоги.

В случае нахождения школьниц звонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Нина Шевченко