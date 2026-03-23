EXLANTIX ET: комфорт и безопасность весной

Весна хороша тем, что хочется больше ездить. Плохая новость заключается в том, что дороги в это время редко бывают идеальными: утром может быть скользко, днем появляются лужи и грязь, вечером температура снова меняется, может и подморозить.

EXLANTIX ET — это последовательный гибрид, в котором колеса приводит в движение электрическая часть, состоящая из двух электродвигателей на передней и задней оси, а бензиновый двигатель объемом 1,5 л работает как генератор и помогает поддерживать запас энергии. В итоге машина обладает полным приводом и в большинстве условий едет ровно и предсказуемо, а по запасу хода не привязывает владельца к зарядным станциям: до 1180 км по циклу WLTP при заявленном расходе 6,4 л/100 км и баке 67 л.

В ET много решений, которые весной особенно уместны. Есть трехзонный климат-контроль, обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев сидений первого и второго ряда, а также вентиляция сидений первого и второго ряда. В салоне предусмотрены ионизация и ароматизация воздуха, а также фильтрация по стандарту N95, что особенно полезно в период первой пыли и начала цветения.

Сиденьям уделили много внимания: электрорегулировки, память настроек, массаж для четырех кресел (первый и второй ряд), у переднего пассажира есть оттоманка. Это позволяет меньше уставать, легче переносить длинный маршрут, а пассажиры не ерзают в поисках удобной позы каждые полчаса.

Еще одна сильная часть ET — пневмоподвеска. Клиренс можно менять в диапазоне 147–227 мм. Весной это практично: при одних дорожных условиях хочется ехать ниже и быстрее, а при других — полезно приподнять кузов, особенно когда асфальт разбит или на дороге осталась колея. Плюс у автомобиля большой багажник: от 546 до 1835 л, а значит, без проблем помещаются вещи для поездок, спортинвентарь и все то, что обычно хранят в автомобиле «на всякий случай».

Весной важно ехать не только комфортно, но и уверенно держать автомобиль на покрытии, которое постоянно меняется. У EXLANTIX ET полный привод и несколько режимов движения, включая «Дождь и Снег», «Лед», «44» и индивидуальные настройки. Электрическая тяга подается точно и быстро, поэтому автомобиль проще контролировать на мокром асфальте и в ситуациях, когда сцепление с поверхностью непостоянно.

По характеристикам у ET большой задел: суммарная пиковая мощность 345 кВт (469 л.с.), суммарный крутящий момент 634 Нм, разгон до 100 км/ч — 4,8 секунды. Но в обычной эксплуатации важнее другое: тяга доступна в любой момент и без задержек, поэтому перестроения и обгоны не требуют подготовки.

За безопасность отвечает и набор электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и предупреждение о выходе из полосы, контроль слепых зон, предупреждение о фронтальном столкновении и автоматическое торможение, помощь при движении задним ходом, система курсовой устойчивости. Для городской эксплуатации предусмотрены передние и задние датчики парковки, круговой обзор 540°.

Нельзя не отметить полезную функцию передачи электроэнергии для внешних приборов мощностью до 3,5 кВт и «кемпинг-режим», полезные во время поездок за город, когда необходимо подключить привычную технику.

EXLANTIX ET в весеннем режиме раскрывается, пожалуй, лучше всего: он дает комфорт премиального уровня, гибридную схему без привязки к розетке и набор систем, которые помогают сохранять комфорт и уверенность на дороге каждый день.

