Объем внешней торговли Оренбуржья с Казахстаном достиг 800 млн долларов США

По результатам прошлого года объем внешней торговли Оренбургской области с Казахстаном достиг 800 млн долларов США, что на 16% больше, чем годом ранее. В общем объеме всего внешнеторгового оборота области это более 25%. Об этом сообщает министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона со ссылкой на рабочую встречу представителей инфраструктуры поддержки бизнеса и деловых объединений Оренбуржья с делегацией из Казахстана.

По словам заместителя акима Западно-Казахстанской области Калияра Айтмухамбетова, Оренбуржье поставляет в Казахстан нефть и газ, зерно, асбест, подсолнечное масло, чугун и сталь, мясо и куриные яйца. Из Казахстана в регион импортируются хромовая руда, масличные культуры и ферросплавы.

«Такой обмен формирует устойчивые кооперационные связи между предприятиями двух территорий. Через оренбургский участок российско-казахстанской границы ежегодно проходит более 700 тыс. грузовых автомобилей», — отмечает Калияр Айтмухамбетов.

В обсуждении инвестиционных возможностей Оренбургской области ключевое значение играют наличие особой экономической зоны, промышленная и сырьевая базы, а также логистические возможности.

В конце апреля планируется бизнес-миссия в Уральск, в которой примут участие представители Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области.

Руфия Кутляева