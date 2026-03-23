Экс-сотрудник ДПС осужден в Саратове за смерть многодетной матери
В Саратове бывший сотрудник ДПС получил 3 года колонии-поселения за смерть пешехода. Суд признал полицейского виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в региональном следкоме.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По данным суда, 12 февраля 2025 года сотрудник ДПС, будучи за рулем служебного автомобиля Шкода Октавиа, совершил столкновение с пешеходом. Женщина скончалась на месте ДТП. У нее осталось четверо несовершеннолетних детей.
Скорость автомобиля в момент столкновения была 135 км/ч. Инцидент произошел на федеральной трассе Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Подсудимый свою вину не признал.
Помимо трех лет колонии-поселения, бывшего полицейского на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.