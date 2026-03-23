Суд обязал «Леноблводоканал» выплатить 76,8 млн рублей за вред почвам в Выборге
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд обязал ГУП «Леноблводоканал» возместить свыше 76,8 млн рублей за вред, причиненный почвам. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.
Нарушение выявили в Выборге Ленинградской области в ходе выездного обследования, проведенного после обращения граждан. Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора установили, что иловый осадок складировался за пределами специальных площадок.
По данным ведомства, отходы размещались не только на территории очистных сооружений, но и за их границами — в водоохранной зоне Финского залива, рядом с садовыми участками. Объем размещенных отходов превысил 1 тыс. куб. м, площадь загрязнения составила около 1,7 тыс. кв. м.
Размер экологического ущерба оценили более чем в 76,8 млн рублей.