Суд обязал «Леноблводоканал» выплатить 76,8 млн рублей за вред почвам в Выборге

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд обязал ГУП «Леноблводоканал» возместить свыше 76,8 млн рублей за вред, причиненный почвам. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росприроднадзора Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

Нарушение выявили в Выборге Ленинградской области в ходе выездного обследования, проведенного после обращения граждан. Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора установили, что иловый осадок складировался за пределами специальных площадок.

По данным ведомства, отходы размещались не только на территории очистных сооружений, но и за их границами — в водоохранной зоне Финского залива, рядом с садовыми участками. Объем размещенных отходов превысил 1 тыс. куб. м, площадь загрязнения составила около 1,7 тыс. кв. м.

Размер экологического ущерба оценили более чем в 76,8 млн рублей.

Артемий Чулков