«Город на Неве уже традиционно вызывает беспокойство у кремлевских политтехнологов»

В сентябре 2026 года в России пройдут выборы депутатов в Государственную думу, а в Петербурге еще и в Законодательное собрание. В конце прошлой недели секретарь «Единой России» Владимир Якушев на заседании генсовета партии огласил список сложных для ведения кампании («красные») 30 регионов. Среди них Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассуждает, с чем связано попадание Петербурга в этот список.

Фото: vk.com / id707451149

До переизбрания депутатов Государственной думы еще шесть месяцев. Центральная избирательная комиссия объявит выборы только через три месяца. Но фактически избирательная кампания уже идет. Со своими фаворитами, атакующими и обороняющимися игроками. Шанс есть у каждого, возможность предоставлена всем. Можно провести аналогию с хоккеем, в котором начались игры плей-офф… И здесь, как и в спорте, внимание, конечно, прежде всего приковано к потенциальным победителям.

Партия власти у нас одна, поэтому все, что происходит внутри или вокруг «Единой России» (ЕР), вызывает повышенный интерес.

В последние недели появилось много материалов о партийной жизни и партийных событиях. Практически ЕР не сходит с новостных лент. Вот начало праймериз и подробный рассказ, кто и где выдвинулся. Вот выступления партийных лидеров на торжественных мероприятиях. Вот отчеты о проделанной работе и программы на будущее.

Отдельно в этой череде выделяется информация секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, лично возглавившего Центральный избирательный штаб, ответственный за результат кампании.

Конечно, про контрольные цифры «55/50», поставленные на текущую кампанию, говорили давно. Но вот они были официально объявлены Владимиром Якушевым. По его оценке, на федеральных сентябрьских выборах «Единая Россия» при явке в 50% должна получить 55% голосов по партийным спискам и победить в 195 из 225 одномандатных округов. Простой предстоящую кампанию не считает никто, но 30 регионов в руководстве ЕР отдельно назвали сложными, находящимися в «красной» зоне. Среди них Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская области и другие.

Начнем с федерального фона. Только что ВЦИОМ опубликовал данные с очередным изменением лидеров общественного мнения среди партий. Поддержка партии власти сокращается (за три месяца с 36 до 30,6%). Поддержка ЛДПР последнее время особенно не меняется и колеблется в районе 9–10%. Как и поддержка КПРФ — партия долгое время отстает от либеральных демократов примерно на процент. СР еще в ноябре прошлого года не преодолевала пятипроцентный барьер, но потом пошла вверх и даже к началу марта поднялась до 6%, но дальше снова начался спад.

Казалось бы, представленные цифры уже повод для волнения. Сумма голосов за четыре партии, проходящие на сегодня в Государственную думу, больше чем голоса за ЕР. То есть если бы выборы были завтра, то 55%, объявленные Владимиром Якушевым, получить не удалось бы.

С другой стороны, партия власти почти в три раза опережает ближайших конкурентов. Это очень большой отрыв, и он дает возможность для дальнейшего маневра.

Сейчас налицо ряд негативных тенденций в формировании общественных настроений. Прежде всего это недавнее активное обсуждение роста цен на продукты питания, где самыми яркими были примеры с традиционным набором овощей. Далее —ограничения в работе привычных мессенджеров.

Но оба негативных фактора к Единому дню голосования 2026 могут стать неактуальными. Август — сентябрь — как раз время календарного снижения цен на сельхозпродукцию. Этим скорее будут довольны, чем раздражены, как сейчас. Из-за коммуникационных ограничений массовых протестов у нас не будет. А за несколько месяцев фактор новизны ситуации пройдет, наступит привыкание к новым реалиям и обыденная работа в них.

Теперь про регионы в «красной» зоне. Почему Петербург? Противостояния на уровне руководства сейчас нет и в помине. Но перетекание настроения петербургских избирателей в поданные на выборах голоса продолжает волновать. И здесь как раз есть объективные причины.

Давайте вспомним последние крупные кампании. Выборы президента России в 2024 году. По Петербургу итоги следующие: действующий президент РФ Владимир Путин набрал 81,65%, лидер партии «Новые люди» Владислав Даванков — 6,98%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 5,15%, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,49%. В целом по стране проценты иные: Владимир Путин — 87,28%, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%

Налицо расхождение местных предпочтений и общероссийских показателей.

В том же году состоялись и выборы губернатора Санкт-Петербурга. Действующий глава города Александр Беглов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 59,8%. Максим Яковлев от ЛДПР — 18,34%. Павел Брагин от партии «Зеленые» — 11,79%. Сергей Малинкович, лидер «Коммунистов России» — 8,06%. «Новые люди», как и КПРФ, в выборах не участвовали. «Справедливая Россия» не смогла проявить себя в обоих случаях.

Протестное голосование и большие симпатии к оппозиции справа и слева петербургские избиратели демонстрировали всегда. За власть здесь всегда голосовали менее активно, чем в среднем по стране. Это не плохо. Это некая историческая данность. И вряд ли она изменится в нынешнем году.

Отдельный вопрос — возможные провокации из-за рубежа. Петербург всегда для них был важной целью, остается такой и сегодня. Средства и методы тут будут разные. И к противодействию им уже идет серьезная подготовка и со стороны спецслужб, и со стороны городской избирательной комиссии, и со стороны всех сознательных участников предвыборной гонки.

В целом же план «55/50» представляется амбициозным, но достижимым. Голосование в Петербурге планируется сложное. Работа над получением необходимого результата будет продолжена, за чем мы и будем наблюдать ближайшие шесть месяцев. Ведь плей-офф в хоккее закончится еще до лета, а политический чемпион будет объявлен только в сентябре. Вот здесь и будет азарт!