Производство мяса в Нижегородской области выросло на 20%

Производство скота и птицы в живом весе на убой в Нижегородской области в январе-феврале 2026 году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% — до 35 тыс. тонн. Об этом сообщил Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В общем объеме производства мясо птицы составило 46%, свинина — 45%, отмечается в материалах статистики. Производство молока и поголовье птицы выросли в январе-феврале на 2%, яиц — на 12%.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область полностью обеспечивает себя свининой, молоком, яйцом, картофелем и зерном. Обеспеченность мясом птицы в 2025 году составляла 70%, в 2026 году показатель планируется увеличить на 20%.

Владимир Зубарев