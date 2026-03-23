Ярославское УФАС нашло нарушения в рекламе УЗИ в соцсетях

Ярославское межрегиональное УФАС признало рекламу медицинских услуг в группе «Подслушано Углич» в соцсети «ВКонтакте» ненадлежащей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообществе распространялась реклама клиники «Фито-фарм», предлагающая услуги УЗИ. При этом, как установила комиссия антимонопольного органа в ходе расследования, у компании нет лицензии на осуществление медицинской деятельности по указанному виду услуг.

«Согласно законодательству, реклама товаров и услуг, подлежащих лицензированию, без наличия соответствующего разрешения не допускается»,— пояснили в ведомстве.

Кроме того, в рекламе отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов, что также является нарушением.

Антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей, но выдавать предписание об устранении нарушений не стал, так как во время рассмотрения дела публикация материалов была остановлена. Материалы проверки переданы уполномоченному лицу для возбуждения административного производства. Нарушителям грозит ответственность по статье 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). За данное нарушение предусмотрен штраф.

Алла Чижова