В Ижевске обновят 16 дорожных объектов в 2026 году

16 дорожных участков отремонтируют в Ижевске в этом дорожном сезоне. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на сессии гордумы 19 марта. Работы начнутся при благоприятной погоде.

Пять объектов обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»:

Улица Свободы (от Бородина до Красногеройской)

Улица Гагарина (от Областной до Магистральной)

Улица Нижняя (от Кирова до 7-й Подлесной)

Дорога на Альтаир (от Славянского шоссе)

Переулок Ястребовский

Еще 11 участков отремонтируют за счет республиканской субсидии:

Улица Олега Кошевого (от Областной до Клубной)

Улица Щорса (от Фалалеева на север)

Улица Шевченко (от Баранова до Крылова)

Улица Воровского (от Советской до Промышленной)

Улица Кирпичная (от Областной до Депутатской)

Улица Новая Восьмая (от Фалалеева до Холмогорова)

Улица Воинской славы (от Меркушева до проезда Колоскового)

Улица Московская (от Гагарина до Азина)

Проезд Орджоникидзе (от одноименной улицы до Карлутской набережной)

Дорога на Альтаир (от Воткинского шоссе)

Переулок Широкий (от Коммунаров до Удмуртской)

Под обновление попадают не только проезжая часть, но и тротуары, бордюры, въезды в микрорайоны, шлюзовые проезды и газоны. По словам мэра, в 2024-2025 годах в дорожную инфраструктуру столицы Удмуртии было вложено почти 4 млрд руб. Приведено в порядок свыше 50 км дорог.