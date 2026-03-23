В Ижевске обновят 16 дорожных объектов в 2026 году
16 дорожных участков отремонтируют в Ижевске в этом дорожном сезоне. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на сессии гордумы 19 марта. Работы начнутся при благоприятной погоде.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пять объектов обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»:
- Улица Свободы (от Бородина до Красногеройской)
- Улица Гагарина (от Областной до Магистральной)
- Улица Нижняя (от Кирова до 7-й Подлесной)
- Дорога на Альтаир (от Славянского шоссе)
- Переулок Ястребовский
Еще 11 участков отремонтируют за счет республиканской субсидии:
- Улица Олега Кошевого (от Областной до Клубной)
- Улица Щорса (от Фалалеева на север)
- Улица Шевченко (от Баранова до Крылова)
- Улица Воровского (от Советской до Промышленной)
- Улица Кирпичная (от Областной до Депутатской)
- Улица Новая Восьмая (от Фалалеева до Холмогорова)
- Улица Воинской славы (от Меркушева до проезда Колоскового)
- Улица Московская (от Гагарина до Азина)
- Проезд Орджоникидзе (от одноименной улицы до Карлутской набережной)
- Дорога на Альтаир (от Воткинского шоссе)
- Переулок Широкий (от Коммунаров до Удмуртской)
Под обновление попадают не только проезжая часть, но и тротуары, бордюры, въезды в микрорайоны, шлюзовые проезды и газоны. По словам мэра, в 2024-2025 годах в дорожную инфраструктуру столицы Удмуртии было вложено почти 4 млрд руб. Приведено в порядок свыше 50 км дорог.