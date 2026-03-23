Главврача городской больницы Копейска подозревают в превышении полномочий

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали главного врача городской больницы №3 Копейска. СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба ведомства.

УФСБ установлено, что главврач в 2023-2025 годах, желая выполнить госзадание и получить повышенные стимулирующие выплаты, внесла ложные сведения о лечении пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Денежные средства на лечение таких граждан выделяются из регионального бюджета.

По местам жительства и работы фигуранта проводятся обыски.

По данным официального сайта городской больницы №3, на данный момент главным врачом является Наталья Смирнова.

Виталина Ярховска