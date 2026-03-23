Семья погибшего участника СВО из Кировской области добилась выплат через суд

Суд Кировской области удовлетворил иск прокуратуры региона о признании за родственниками погибшего участника специальной военной операции права на получение единовременной денежной выплаты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что сын и отец погибшего обратились в органы социальной защиты населения с заявлением о получении соответствующей региональной выплаты в размере 1 млн руб. Им отказали из-за неопределенности статуса погибшего добровольца. Он не заключил контракт с органами военного управления.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд.

Анна Кайдалова