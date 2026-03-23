В Удмуртии второй раз за день объявили «Беспилотную опасность»

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Удмуртии в 12:25. В аэропорту Ижевска объявлен сигнал «Ковер»: прием и выпуск воздушных судов ограничены. Его радиус действия — 100 км. Об этом в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Это второе объявление режима за день. Ранее «Беспилотная опасность» действовала с 05:00 до 08:30. По данным Минобороны, утром средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА над шестью регионами РФ. Удмуртии в этом списке нет.