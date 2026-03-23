Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В КБР объем производства АПК вырос на 4,6%

В январе 2026 года объем производства агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии составил 2,3 млрд руб., что на 4,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самая высокая динамика среди субъектов Северного Кавказа за первый месяц этого года, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Республика занимает также первое место по приросту производства яиц. В январе 2026 года он составил 127,7% год к году.

По динамике производства мяса и молока республика оказалась на втором месте с показателями 106,3% и 100,8% соответственно.

Наталья Белоштейн

