В КБР объем производства АПК вырос на 4,6%

В январе 2026 года объем производства агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии составил 2,3 млрд руб., что на 4,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самая высокая динамика среди субъектов Северного Кавказа за первый месяц этого года, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Республика занимает также первое место по приросту производства яиц. В январе 2026 года он составил 127,7% год к году.

По динамике производства мяса и молока республика оказалась на втором месте с показателями 106,3% и 100,8% соответственно.

Наталья Белоштейн