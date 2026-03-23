Шестиклассник погиб под колесами машины на КАД

Перебегавший КАД в неположенном месте ученик шестого класса погиб после наезда автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трагический инцидент произошел 22 марта в 19:53 на 89-м км внешней стороны автодороги. Пересекавшего дорогу 12-летнего пешехода сбил 48-летний водитель Volkswagen Polo. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков