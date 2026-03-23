Таможня Новороссийска пресекла лже-транзит иномарки Porsche

Таможенники Новороссийска изъяли у гражданина автомобиль Porshe, который он должен был доставить в Кыргызстан в рамках таможенного транзита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным таможни Новороссийска, иномарка прибыла в порт города из Объединенных Арабских Эмиратов. В условиях таможенного транзита машина 2024 года выпуска подлежала транспортировке получателю в Республике Кыргызстан для последующего таможенного оформления и придания статуса товара ЕАЭС.

Специалисты установили, что нарушитель не осуществил доставку иномарки и не планировал ее. Машину премиум-класса изъяли в Московской области и поместили на спецплощадку. По факту совершения незаконных операций в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 2 млн руб.

Кристина Мельникова