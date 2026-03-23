Полиция задержала двух борчан с партией прегабалина

Полицейские задержали на Бору сбытчика сильнодействующего вещества прегабалин, в его автомобиле обнаружили партию запрещенного препарата. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

О сбытчике полиции рассказал другой задержанный, у которого обнаружили 21 блистер с капсулами прегабалина. Он отметил, что купил вещество для перепродажи у 26-летнего ранее судимого борчанина. У него нашли шесть коробок прегабалина, деньги, печати и бланки рецептов. Следствие полагает, что предполагаемый сбытчик подделывал рецепты для покупки сильнодействующего вещества.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о незаконном обороте и потреблении психотропных веществ. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.

Владимир Зубарев