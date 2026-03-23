В Шушарах задержали подозреваемого в попытке поджога помещения управляющей компании

В Колпинском районе Петербурга полиция задержала 59-летнего местного жителя после попытки поджога помещения управляющей компании. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 22 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из домов на Лангеловской улице в поселке Шушары, на территории Новой Ижоры, мужчина вошел в помещение и облил пол бензином, угрожая поджечь его.

Прибывший на место наряд задержал подозреваемого. Как уточнили в главке, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С его слов, причиной поступка стало отсутствие водоснабжения в его частном доме.

С места происшествия полицейские изъяли канистру со следами горюче-смазочных материалов. В отношении задержанного составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего поместили его в спецпомещение для административно задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков