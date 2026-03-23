В Кусинском округе потушили пожар в коррекционной школе-интернате

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области ликвидировали пожар в коррекционной школе-интернате в поселке Магнитка Кусинского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В здании горела мебель в кабинете на втором этаже. Пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировались 29 человек, в том числе 19 детей. Всех эвакуированных разместили в детском клубе «Горняк». Учебный процесс приостановили, школьников направят домой.

Виталина Ярховска

