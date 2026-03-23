Двое курян пострадали при обстрелах Курской области за сутки

В Курской области за минувшие сутки при атаках ВСУ пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что куряне были ранены при атаке Рыльска. Им оказали первую помощь, мужчину отправили в областную больницу. На месте повреждены остекление в подъезде и в квартире МКД, автомобиль и сарай.

Других последствий ударов ВСУ за сутки не установлено.

С 9:00 22 марта до 7:00 23 марта над Курской областью сбили как минимум 51 беспилотник. Также зафиксирован один сброс взрывного устройства с дрона. Еще 39 раз ВСУ обстреляли из артиллерии приграничные районы.

Сутками ранее при атаках 80 БПЛА в Курской области никто не пострадал. Разрушения получили два частных дома, пять машин и линия электропередачи.

